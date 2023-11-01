رويترز: من المستبعد أن يحضر بايدن اجتماع مؤتمر المناخ في دبي

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وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا