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أ.ف.ب نقلا عن مسؤول مصري: مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاء

آخر الأخبار
2023-11-01 | 03:27
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أ.ف.ب نقلا عن مسؤول مصري: مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاء
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أ.ف.ب نقلا عن مسؤول مصري: مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاء

 
 
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