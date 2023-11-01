مصر أرسلت 40 سيارة إسعاف إلى معبر رفح استعدادا لاستقبال الفلسطينيين الجرحى

أ.ف.ب: خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر

أ.ف.ب: خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول مصري: مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاء