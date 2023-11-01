المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أحبطنا خلال الليلة الماضية تهديدا صاروخيا قبل وصوله إلى إيلات

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أولويتنا إعادة المختطفين في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أولويتنا إعادة المختطفين في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم

أ.ف.ب: خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر