معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش اللبناني تبحث برفقة قوات اليونيفيل الدولية عن رعاة ماشية أطلق عليهم الجيش الاسرائيلي النار أثناء رعيهم الماشية في منطقة ‫الوزاني

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: اعتدنا على التخوين ومسؤولية السيد حسن مباشرة لأن من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: اعتدنا على التخوين ومسؤولية السيد حسن مباشرة لأن من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها
معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش اللبناني تبحث برفقة قوات اليونيفيل الدولية عن رعاة ماشية أطلق عليهم الجيش الاسرائيلي النار أثناء رعيهم الماشية في منطقة الوزاني
آخر الأخبار
2023-11-01 | 12:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش اللبناني تبحث برفقة قوات اليونيفيل الدولية عن رعاة ماشية أطلق عليهم الجيش الاسرائيلي النار أثناء رعيهم الماشية في منطقة الوزاني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
الجيش
اللبناني
برفقة
اليونيفيل
الدولية
ماشية
عليهم
الجيش
الاسرائيلي
النار
أثناء
رعيهم
الماشية
منطقة
الوزاني
التالي
إحصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
البنتاغون: أوستن حث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة التقدم في زيادة المساعدات للمدنيين في غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:46
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب
آخر الأخبار
14:46
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب
0
خبر عاجل
14:41
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: اعتدنا على التخوين ومسؤولية السيد حسن مباشرة لأن من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها
خبر عاجل
14:41
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: اعتدنا على التخوين ومسؤولية السيد حسن مباشرة لأن من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها
0
آخر الأخبار
14:39
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: لبنان على أبواب حرب من الممكن أن يذهب ضحيتها آلاف القتلى
آخر الأخبار
14:39
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: لبنان على أبواب حرب من الممكن أن يذهب ضحيتها آلاف القتلى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:46
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب
آخر الأخبار
14:46
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب
0
آخر الأخبار
14:39
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: لبنان على أبواب حرب من الممكن أن يذهب ضحيتها آلاف القتلى
آخر الأخبار
14:39
سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: لبنان على أبواب حرب من الممكن أن يذهب ضحيتها آلاف القتلى
0
أخبار دولية
14:22
علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟
أخبار دولية
14:22
علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟
0
أخبار دولية
14:21
عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة
أخبار دولية
14:21
عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-31
"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)
فنّ
2023-10-31
"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
14:22
علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟
أخبار دولية
14:22
علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟
0
أخبار دولية
14:17
حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون
أخبار دولية
14:17
حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون
0
فنّ
07:29
استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"
فنّ
07:29
استشهاد فنانة فلسطينيّة مع ابنتيها... "تم استهداف المنزل على رؤوس من فيه"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ماذا حدث عند معبر رفح اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ماذا حدث عند معبر رفح اليوم؟
0
أخبار دولية
14:22
علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟
أخبار دولية
14:22
علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟
0
أخبار دولية
14:21
عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة
أخبار دولية
14:21
عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة
0
أخبار دولية
14:18
ما هي أسباب سحب الأردن لسفيرها من إسرائيل؟
أخبار دولية
14:18
ما هي أسباب سحب الأردن لسفيرها من إسرائيل؟
0
أخبار دولية
14:17
حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون
أخبار دولية
14:17
حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ما هي المحاور التي شهدت اشتباكات اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
ما هي المحاور التي شهدت اشتباكات اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هجومان لجماعة الحوثي يستهدفان اسرائيل...
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هجومان لجماعة الحوثي يستهدفان اسرائيل...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
2
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
3
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
4
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
5
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
6
آخر الأخبار
15:56
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة
آخر الأخبار
15:56
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة
7
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
8
منوعات
06:11
قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)
منوعات
06:11
قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More