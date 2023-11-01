سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: أي حزب في لبنان دعا للدخول في حرب؟ الأحزاب رافضة هذا الامر حتى الساعة رغم التعاطف مع غزة والتخوين سببه رفضنا أن يستفرد الحزب بالقرار ويجرنا للحرب

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