سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: هناك غياب تام لمجلسي النواب والوزراء وتأكدنا هذين الاسبوعين الى اي حد لبنان مخطوف ويسيطر حزب الله على البلد ولا أحد قادر اليوم على التشكيك بوضع حزب الله يده على البلد

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