الجميل لـ سنة على الفراغ: ايران نجحت بإجهاض المساعي العربية وجعلت من نفسها المدافع الاول عن القضية الفلسطينية، ولكن هدفها كان أن يكبر نفوذها في المنطقة

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