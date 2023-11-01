الجميل لـ سنة على الفراغ: الخيار الذي نعتمده اليوم هو الصمود والاستمرار بقول الحقيقة لمواجهة كل ما يحصل بكل الامكانيات من دون جر البلد إلى حرب وإذا استمر حزب الله بأفعاله فسيقوم الشعب عليه

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