الجزيرة: زوارق حربية إسرائيلية تقصف عددا من المناطق المتاخمة لساحل قطاع غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"

وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة