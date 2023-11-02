الجزيرة نقلًا عن مدير عام المستشفيات في غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود

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