الوكالة الوطنية: العثور على راعيين شابين متوفيين في الوزاني وكانت اسرائيل أطلقت النار على الراعيين أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني

الجزيرة نقلًا عن مدير عام المستشفيات في غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود

الجزيرة نقلًا عن مدير عام المستشفيات في غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود

الجزيرة نقلًا عن مدير عام المستشفيات في غزة: أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود