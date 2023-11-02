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الوكالة الوطنية: وساطات بين اهالي الوزاني والجيش نجحت في تسليم جثتي الشهيدين الاحمد والمحمد للصليب الاحمر ومن ثم الى ذويهما لاجراء مراسم الدفن لاحقا