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o
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o
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المقاومة الإسلامية: هاجمنا مقر قيادة كتيبة الجيش الاسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين إنقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات وأصابت أهدافهما بدقة عالية
آخر الأخبار
2023-11-02 | 10:26
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المقاومة الإسلامية: هاجمنا مقر قيادة كتيبة الجيش الاسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين إنقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات وأصابت أهدافهما بدقة عالية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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