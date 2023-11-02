القيادي في حماس أسامة حمدان: الاحتلال يكذب حين يدعي أن هناك مواقع للمقاومة في المستشفيات ونعتبر أن الإدارة الأميركية وكل من يدعم الجيش الاسرائيلي يكون شريكًا له في مجازره

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