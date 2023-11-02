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حزب الله يطلب من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة

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2023-11-02 | 11:00
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حزب الله يطلب من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة
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حزب الله يطلب من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة

 
 
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