بلينكن: ليس من مصلحة أي طرف أن يكون هناك أي تصعيد وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في غزة

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