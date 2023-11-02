بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)

بعد غياب عن الأضواء استمر 4 سنوات... سيلين ديون تحضر مباراة هوكي: لن تصدقوا كيف بدت! (فيديو)

الجزيرة نقلًا عن مدير عام المستشفيات في غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود