جعجع لـ"سنة على الفراغ": "يا ريت السيد نصرالله بينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش" بدلا من أن يلقي كلمته غداً وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها"

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