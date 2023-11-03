الجزيرة: طائرات تقصف مكتب وكالة الصحافة الفرنسية وعددا من المكاتب الصحفية في مدينة غزة

الجزيرة: طائرات تقصف مكتب وكالة الصحافة الفرنسية وعددا من المكاتب الصحفية في مدينة غزة

المدير العام للمستشفيات في غزة للجزيرة: لا نملك أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود