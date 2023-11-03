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وزير الخارجية الأميركي: مصممون على دعم إسرائيل ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين

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2023-11-03 | 07:33
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وزير الخارجية الأميركي: مصممون على دعم إسرائيل ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين
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وزير الخارجية الأميركي: مصممون على دعم إسرائيل ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين

 
 
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