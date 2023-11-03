نصرالله: 4 عناوين كانت ضاغطة في الفترة الأخيرة من ملف الاسرى الى ملف القدس والحصار على غزة وصولا الى المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة والقتل اليومي

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