الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصرالله: العالم سيكتشف أن غالبية من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي فقد كان واضحًا أن هذا العدو كان في حالة غضب مع جنون وعندما ذهب لاستعادة المستعمرات من الفلسطينيين هو الذي ارتكب المجازر بحق المستوطنين

آخر الأخبار
2023-11-03 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصرالله: العالم سيكتشف أن غالبية من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي فقد كان واضحًا أن هذا العدو كان في حالة غضب مع جنون وعندما ذهب لاستعادة المستعمرات من الفلسطينيين هو الذي ارتكب المجازر بحق المستوطنين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نصرالله: العالم سيكتشف أن غالبية من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي فقد كان واضحًا أن هذا العدو كان في حالة غضب مع جنون وعندما ذهب لاستعادة المستعمرات من الفلسطينيين هو الذي ارتكب المجازر بحق المستوطنين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العالم

سيكتشف

غالبية

يقولون

مدنيون

قتلتهم

قتلوا

بسلاح

الجيش

الإسرائيلي

واضحًا

العدو

وعندما

لاستعادة

المستعمرات

الفلسطينيين

ارتكب

المجازر

المستوطنين

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 3-11-2023
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين وليد ذيب "جواد علي" من بلدة شقرا في جنوب لبنان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:04

مدير الأونروا في غزة: علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
12:01

وزارة الدفاع الأميركية تكشف عن تحليق مسيرات أميركية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن

LBCI
أخبار دولية
11:46

نتانياهو يردّ: أنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا

LBCI
منوعات
11:46

عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:04

مدير الأونروا في غزة: علم الأمم المتحدة لم يعد كافيا لحماية الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
11:46

نتانياهو يردّ: أنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا

LBCI
منوعات
11:46

عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
11:40

الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف بوابة الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط مستشفى الإندونيسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:42

البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول الإستفادة من الصراع الدائر في غزة ونحن لا نريد ان يمتد الصراع الى لبنان

LBCI
فنّ
2023-11-02

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-08-16

توجهت إلى غرفة ابنها للتحقق من "رائحة غاز غريبة" ولكن ما عثرت عليه مرعب... اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-01

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:03

بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:32

بلينكن في تل أبيب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:54

كتائب القسام باغتت قوى صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:41

ترقّب لكلمة نصرالله... وهكذا بدا مشهد الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل

LBCI
أخبار لبنان
15:37

جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:52

نتنياهو ردا على نصرالله: أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله وأنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا

LBCI
آخر الأخبار
11:17

الجزيرة: عشرات بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء

LBCI
خبر عاجل
15:23

جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً

LBCI
خبر عاجل
10:16

نصرالله: وصلتنا رسائل بأن أميركا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا في الجنوب ولكن التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين لا يجدي نفعًا واساطيلكم لم ولن تخفنا وأعددنا لها عدّتها

LBCI
آخر الأخبار
15:25

جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي

LBCI
خبر عاجل
10:18

نصرالله: ما يتحكم بجبهتنا أمران الأول هو مسار تطور الاحداث في غزة والثاني هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان وهنا احذره من التمادي الذي طال بعض المدنيين وهذا سيعيدنا الى المدني مقابل مدني وكل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة

LBCI
خبر عاجل
11:42

البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول الإستفادة من الصراع الدائر في غزة ونحن لا نريد ان يمتد الصراع الى لبنان

LBCI
امن وقضاء
12:48

حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More