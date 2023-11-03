نصرالله: العالم سيكتشف أن غالبية من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي فقد كان واضحًا أن هذا العدو كان في حالة غضب مع جنون وعندما ذهب لاستعادة المستعمرات من الفلسطينيين هو الذي ارتكب المجازر بحق المستوطنين

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