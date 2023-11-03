نصرالله: ما يجري اليوم في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة بل هي معركة فاصلة وما بعدها ليس كما قبلها وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك