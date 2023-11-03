نصرالله: الجبهة اللبنانية خفّفت جزءًا كبيرا من القوات التي كان ستسخّر الى الحدود مع غزة ومع تصاعد الاحداث أجبر العدو على ان يبقي قواته في الشمال وان يضيف اليها

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