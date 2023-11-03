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o
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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف القاعدة الأميركية "خراب الجير" شمال شرق سوريا برشقة صاروخية
آخر الأخبار
2023-11-03 | 14:18
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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف القاعدة الأميركية "خراب الجير" شمال شرق سوريا برشقة صاروخية
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