المتحدث باسم اليونيسف للجزيرة: التصعيد في غزة ثمنه حياة الأطفال وهذا أمر مؤسف للغاية

أمانتا السجل العقاري تفتحان أبوابهما في هذين اليومين

أمانتا السجل العقاري تفتحان أبوابهما في هذين اليومين

الجزيرة: الإحتلال يطلق قنابل الغاز على فلسطينيين في حي وادي الجوز بعد منعهم من تأدية صلاة الجمعة في الأقصى