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o
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25
o
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26
o
كسروان
26
o
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o
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25
o
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المتحدث باسم اليونيسف للجزيرة: التصعيد في غزة ثمنه حياة الأطفال وهذا أمر مؤسف للغاية
آخر الأخبار
2023-11-03 | 17:44
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المتحدث باسم اليونيسف للجزيرة: التصعيد في غزة ثمنه حياة الأطفال وهذا أمر مؤسف للغاية
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