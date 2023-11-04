الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: قصفنا خليتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان ودمرنا نقطة مراقبة لحزب الله

أ.ف.ب: إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط كوناكري

أ.ف.ب: إطلاق نار كثيف وقطع الطرقات المؤدية إلى وسط كوناكري

المدير العام للمستشفيات في غزة للجزيرة: الجرحى لن يتمكنوا من الوصول إلى معبر رفح اليوم خوفًا من استهدافهم