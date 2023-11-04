إستهداف موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة

إشتباكات بالأسلحة الرشاشة مقابل موقع حانيتا المقابل لعلما الشعب

إشتباكات بالأسلحة الرشاشة مقابل موقع حانيتا المقابل لعلما الشعب

قصف مدفعي عيار ١٥٥ كلم من موقع حانيا الإسرائيلي على منطقة جبل العلم - اللبونة وإطلاق صفارات الإنذار من مقر اليونيفيل في الناقورة