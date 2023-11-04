المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا هاجموا ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الإحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام و‏الجرداح وحدب البستان والمالكية والمطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية

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