الخارجية التركية: استدعاء سفيرنا بتل أبيب للتشاور في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار بغزة

المحركات الدبلوماسية والسياسية في عمان تعمل للتوصل لوقف الحرب... ماذا في تفاصيل اللقاءات؟

المحركات الدبلوماسية والسياسية في عمان تعمل للتوصل لوقف الحرب... ماذا في تفاصيل اللقاءات؟

الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل