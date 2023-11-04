بلينكن: اتفقنا على اهمية استخدام قدراتنا لمنع أي دولة من فتح جبهة اخرى في هذا الصراع ونحن ندعم حق اسرائيل بالدفاع عن النفس ولكن كيف تقوم بذلك هو أمر مهم وعليها تخفيض عدد الضحايا من المدنيين

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