كتائب القسام: 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض ولن نستطيع الوصول إليها بسبب العدوان

الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: قصفنا خليتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان ودمرنا نقطة مراقبة لحزب الله

الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: قصفنا خليتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان ودمرنا نقطة مراقبة لحزب الله

المدير العام للمستشفيات في غزة للجزيرة: الجرحى لن يتمكنوا من الوصول إلى معبر رفح اليوم خوفًا من استهدافهم