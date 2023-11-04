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جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
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o
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o
الجنوب
21
o
البقاع
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رويترز: إغلاق مطار هامبورغ بعدما اقتحم شخص يحمل سلاحًا البوابة بمركبة
آخر الأخبار
2023-11-04 | 17:19
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رويترز: إغلاق مطار هامبورغ بعدما اقتحم شخص يحمل سلاحًا البوابة بمركبة
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وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.
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