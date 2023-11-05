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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن إجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد حديثه عن إستخدام النووي في غزة

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2023-11-05 | 03:36
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن إجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد حديثه عن إستخدام النووي في غزة
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن إجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد حديثه عن إستخدام النووي في غزة

 
 
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