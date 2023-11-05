رفع جلسة الجمعية العامة لنقابة المحامين في طرابلس الى 19 تشرين الثاني لعدم إكتمال النصاب القانوني

بعد زواجها من حبّ حياتها... سيدة تكتشف أن زوجها فاز برهان يتعلّق بعذريتها!

بعد زواجها من حبّ حياتها... سيدة تكتشف أن زوجها فاز برهان يتعلّق بعذريتها!

أرتجف بشدّة إذا لم أشرب 4 لتر منها في اليوم... شابة تكشف عن إدمانها على المشروبات الغازية والسبب هو طبيبها؟!