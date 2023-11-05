مدير مستشفى العودة في غزة: نعاني نقصًا شديدًا في الأدوية والمستشفى قد يخرج عن الخدمة في 36 ساعة لنقص الوقود (الجزيرة)

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