تفاصيل استشهاد 4 اشخاص بينهم أطفال باستهداف اسرائيل لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا...

قام الجيش الاسرائيلي باستهداف سيارة مدنية في منطقة غدماثا بين بلدتي عيترون وعيناتا، حيث كانت سيارتان تسيران، الاولى لصاحبها سمير عبد الحسين ايوب ( صحفي، من بلدة عيناتا )، والثانية تسير خلفها وهي التي تم استهدافها وتقودها هدى عبد النبي حجازي (ابنة اخت سمير ، من بلدة بليدا، زوجها محمود شور مسافر من بلدة عيترون ) وبرفقتها والدتها واولادها الثلاثة ، ما ادى الى جرح سمير وهدى واستشهاد والدتها واولادها.



والدتها:

سميرة عبد الحسين ايوب



الاولاد:

ريماس محمود شور ١٤ سنة

تالين محمود شور ١٢ سنة

ليان محمود شور ١٠ سنوات