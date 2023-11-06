رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل إلى طهران في زيارة رسمية

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

اللقاء الذي جمع بلينكن مع نظرائه العرب لم ينته الى أي خطوة ايجابية (الجمهورية)