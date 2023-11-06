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الجزيرة: عودة جزئية لشبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت في بعض مناطق قطاع غزة

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2023-11-06 | 02:40
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الجزيرة: عودة جزئية لشبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت في بعض مناطق قطاع غزة
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الجزيرة: عودة جزئية لشبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت في بعض مناطق قطاع غزة

 
 
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