توقيف مطلوب قام بعدة جرائم احتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

تمكّنت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 31-10-2023، من إلقاء القبض على المدعو ع. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)، لقيامه بعدة جرائم احتيالية بحيث كان يقرض المواطنين مبالغ مالية مقابل رهن كميات من الذهب.



وبتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على مسدّسٍ حربي ومبلغ من المال.



كما تبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب /22/ مذكرة توقيف بجرم احتيال.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت هذه المديريّة العامّة صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.