رئيس الوزراء الأردني: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن إعلان حرب

تركيا تطلب من بلينكن وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة

تركيا تطلب من بلينكن وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة

أ.ف.ب نقلاً عن مصدر دبلوماسي: تركيا تطلب من بلينكن وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة