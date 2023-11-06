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حكومة حماس: إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر
آخر الأخبار
2023-11-06 | 07:56
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حكومة حماس: إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر
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