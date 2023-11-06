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التحكم المروري: حادث مروري على طريق عام المريجات باتجاه ضهر البيدر وحركة سير كثيفة بالمكان

آخر الأخبار
2023-11-06 | 09:28
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التحكم المروري: حادث مروري على طريق عام المريجات باتجاه ضهر البيدر وحركة سير كثيفة بالمكان
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التحكم المروري: حادث مروري على طريق عام المريجات باتجاه ضهر البيدر وحركة سير كثيفة بالمكان

 
 
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