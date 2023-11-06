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وسائل إعلام إيرانية: الرئيس الإيراني يزور الرياض الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة

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2023-11-06 | 10:44
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وسائل إعلام إيرانية: الرئيس الإيراني يزور الرياض الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة
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وسائل إعلام إيرانية: الرئيس الإيراني يزور الرياض الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة

 
 
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