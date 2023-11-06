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الأمم المتحدة: هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الحاجات وإنقاذ الأرواح في غزة
آخر الأخبار
2023-11-06 | 11:46
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الأمم المتحدة: هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الحاجات وإنقاذ الأرواح في غزة
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