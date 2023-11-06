غوتيريش: معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل إلى طهران في زيارة رسمية

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل إلى طهران في زيارة رسمية

اللقاء الذي جمع بلينكن مع نظرائه العرب لم ينته الى أي خطوة ايجابية (الجمهورية)