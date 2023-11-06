الوزير السابق غسان سلامة لـ2030: أعتقد أنّ كان هناك تعاون محوريّ في مجال إنتاج الصواريخ وغيرها في ما خصّ "طوفان الأقصى" لكن من دون العلم بما كانت ستقدم عليه حركة "حماس"

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