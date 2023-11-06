غسان سلامة لـ2030: هناك مفاوضات ومراسيل يوميّة عن الشروط التي قد تُدخِل "حزب الله" في الحرب وأعتقد أنّ إيران وحلفاءها بما فيهم حزب الله لا يرديون حربًا

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