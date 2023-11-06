العميد المتقاعد خليل حلو لـ2030: المعطيات الميدانية غير مطمئنة والانتباه إلى أنّ أكثرية الحروب تقع من دون رغبة أي فريق

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مصطفى البرغوتي للـLBCI: نطالب فورًا بإلغاء كل إتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وطرد جميع سفراء إسرائيل أينما وجدوا وأن ينظم العرب قافلة إنسانية مع كل المؤسسات الدولية لتكسر الحصار على غزة وتتحدى الأمر الجائر الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح